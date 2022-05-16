İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 16 Mayıs 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, ITIR, SARIKAYA, ÖBEK, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 16/05/2022 13:00:00 - 16/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-16 13:00:00 2022-05-16 16:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR. sk bölgelerinde 16/05/2022 09:00:00 - 16/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-16 09:00:00 2022-05-16 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah AKYÜREK ÇIKMAZI, BİLDİK, BİLGİ, DERE YOLU, DÖNÜŞÜM, GÜLEY, MERKEZ CAMİİ, NİŞAN ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, SAZ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 16/05/2022 14:00:00 - 16/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-05-16 14:00:00 2022-05-16 17:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, ORDULULAR, TARABYA BAYIRI, YILMAZ., ŞENEVLER sk bölgelerinde 16/05/2022 09:30:00 - 16/05/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-05-16 09:30:00 2022-05-16 17:30:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk bölgelerinde 16/05/2022 09:00:00 - 16/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-05-16 09:00:00 2022-05-16 13:00:00