İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 16 Mayıs 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 16 Mayıs 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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16 Mayıs 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 16 Mayıs 2022 Pazartesi İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 16 Mayıs 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 16 Mayıs 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, ITIR, SARIKAYA, ÖBEK, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 16/05/2022 13:00:00 - 16/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-05-16 13:00:00
|2022-05-16 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR. sk bölgelerinde 16/05/2022 09:00:00 - 16/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-05-16 09:00:00
|2022-05-16 12:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah AKYÜREK ÇIKMAZI, BİLDİK, BİLGİ, DERE YOLU, DÖNÜŞÜM, GÜLEY, MERKEZ CAMİİ, NİŞAN ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, SAZ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 16/05/2022 14:00:00 - 16/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-05-16 14:00:00
|2022-05-16 17:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, ORDULULAR, TARABYA BAYIRI, YILMAZ., ŞENEVLER sk bölgelerinde 16/05/2022 09:30:00 - 16/05/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-05-16 09:30:00
|2022-05-16 17:30:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk bölgelerinde 16/05/2022 09:00:00 - 16/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-05-16 09:00:00
|2022-05-16 13:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ATATÜRK, BOR, BORA ÇIKMAZI, BİLDİK, BİRGÜL, CENNET ÇIKMAZI, EBRU, LAKERDA, MERAM, MERKEZ CAMİİ, NARLI, OLTU , OSMANLI sk bölgelerinde 16/05/2022 09:30:00 - 16/05/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-05-16 09:30:00
|2022-05-16 17:30:00
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