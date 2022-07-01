İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 1 Temmuz 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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1 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 1 Temmuz 2022 Cuma İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Sarıyer elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 1 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Sarıyer ilçesinde 1 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU, POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah BALLI ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HASAN TAHSİN, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, KARANFİL, MUHTARLAR, POSTA YOLU, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 01/07/2022 12:00:00 - 01/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-01 12:00:00
|2022-07-01 15:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah DARÜŞŞAFAKA sk bölgelerinde 01/07/2022 10:00:00 - 01/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-01 10:00:00
|2022-07-01 14:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, DOĞANBEY, FUŞTAN, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ORTA SELVİ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-01 09:00:00
|2022-07-01 12:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, HAVUZ ÇIKMAZI, HİKAYE ÇIKMAZI, PETEK sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, ÇAYIRYOLU sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|2022-07-01 09:00:00
|2022-07-01 16:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 01/07/2022 03:00:00 - 01/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-01 03:00:00
|2022-07-01 06:00:00
|İstanbul
|Sarıyer
|İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY CEVİZ, ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY GÜLİBRİŞİM, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY KÖKNAR, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY SARDUNYA, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY ÇINAR, ARIKÖY İĞDE, AYAZAĞA, FETHİ SEKİN, KÖKNAR, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TURAN, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 01/07/2022 00:00:00 - 01/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-01 00:00:00
|2022-07-01 03:00:00
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