İstanbul SARIYER elektrik kesintisi listesi! 1 Temmuz 2022 Sarıyer ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU, POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah BALLI ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HASAN TAHSİN, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, KARANFİL, MUHTARLAR, POSTA YOLU, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 01/07/2022 12:00:00 - 01/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-01 12:00:00 2022-07-01 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah DARÜŞŞAFAKA sk bölgelerinde 01/07/2022 10:00:00 - 01/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-01 10:00:00 2022-07-01 14:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, DOĞANBEY, FUŞTAN, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ORTA SELVİ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-01 09:00:00 2022-07-01 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, HAVUZ ÇIKMAZI, HİKAYE ÇIKMAZI, PETEK sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, ÇAYIRYOLU sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-07-01 09:00:00 2022-07-01 16:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 01/07/2022 03:00:00 - 01/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-07-01 03:00:00 2022-07-01 06:00:00