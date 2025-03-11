İstanbul SARIYER elektrik kesintisi! 11 Mart Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Sarıyer elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-11 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 11/03/2025 09:00:00 - 11/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-11 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 11/03/2025 09:00:00 - 11/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-11 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE, HAVUZLU BOSTAN sk / İSTİNYE mah ALKANLAR, ALTIN DAMLA, GÜMÜŞ DAMLA, HAVUZLU BOSTAN, KOMİK NAŞİT, KOMİK NAŞİT ARKASI, MEYVELİ, MEZARLIK ÜSTÜ, NAZLICAN, NURİ PAŞA, SALI, ÖMER HOCA, ÖNDER ÇIKMAZI, ÜZÜMLÜ, İSMAİL GALİP ERCAN sk bölgelerinde 11/03/2025 09:00:00 - 11/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-11 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 11/03/2025 09:00:00 - 11/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-11 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / İletken Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah HAYAT ÇEŞMESİ, MESTANOĞLU, MURADİ HAMİS, TARAVET sk bölgelerinde 11/03/2025 10:00:00 - 11/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-11 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY, MURAT PAŞA ÇIKMAZI sk / PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI sk / ÇAYIRBAŞI mah CAMİİ ŞERİF, ÇEŞMELER, ÖZKAN. sk bölgelerinde 11/03/2025 10:00:00 - 11/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-11 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AKBURÇAK, DAĞLAR YOLU, EMEKÇİ, ESER, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KOCATAŞ, KÜÇÜK, PAZAR, SULUDERE, TURGUT AKAN OKULU, ÖZ SÜMBÜL, ÖZ TEPEÜSTÜ, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah ELÇİ, KILIÇPINAR, KUMRU, PORTAKAL sk / MERKEZ mah PORTAKAL sk bölgelerinde 11/03/2025 10:00:00 - 11/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.