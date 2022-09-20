Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul Sancaktepe'de metro çalışması sırasında vinç devrildi. Bunun ardından vatandaşlar, İstanbul Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? 20 Eylül Salı 2022 metro kazası nerede oldu, hangi metro hattı, yaralanan var mı? Sancaktepe metrosunda ne oldu? Sancaktepe kazasında hasar oldu mu? araştırması yapıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? Sancaktepe metrosunda son durum ne?

Son dakika metro kazası! İstanbul Sancaktepe'de metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. Peki, İstanbul Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? (Video) 20 Eylül Salı 2022 metro kazası nerede oldu, hangi metro hattı, yaralanan var mı? Ayrıntılar sizlerle...

İSTANBUL SANCAKTEPE METROSUNDA KAZA MI OLDU?

İstanbul Sancaktepe'de devam eden metro çalışması sırasında vinç devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekipleri, işçilerin devrilen kuleyi daha rahat kaldırmalarını sağlamak amacıyla çevrede toplanan vatandaşları dağıttığı öğrenildi. Yaralanan işçilerin ise en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. İşçilerin hayati tehlikesi olup olmadığına ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.

SANCAKTEPE METROSUNDA YARALANAN VAR MI?

Sancaktepe'de metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. 3 işçi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.