Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? (Video) 20 Eylül Salı 2022 metro kazası nerede oldu, hangi metro hattı, yaralanan var mı?

Gündem Haberleri

Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul Sancaktepe'de metro çalışması sırasında vinç devrildi. Bunun ardından vatandaşlar, İstanbul Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? 20 Eylül Salı 2022 metro kazası nerede oldu, hangi metro hattı, yaralanan var mı? Sancaktepe metrosunda ne oldu? Sancaktepe kazasında hasar oldu mu? araştırması yapıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

İstanbul'da metro çalışması sırasında vincin devrilme anı kamerada: Aman Yarabbi yıkıldıİstanbul'da metro çalışması sırasında vincin devrilme anı kamerada: Aman Yarabbi yıkıldı İstanbul Sancaktepe'de metro çalışması sırasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralıİstanbul Sancaktepe'de metro çalışması sırasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı Akp, Aile Sağlığı Merkezi İçin Ayrılan Alanı Temel Eğitim Tesisine ÇevirdiAkp, Aile Sağlığı Merkezi İçin Ayrılan Alanı Temel Eğitim Tesisine Çevirdi Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? Sancaktepe metrosunda son durum ne?Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? Sancaktepe metrosunda son durum ne?

Son dakika metro kazası! İstanbul Sancaktepe'de metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. Peki, İstanbul Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? (Video) 20 Eylül Salı 2022 metro kazası nerede oldu, hangi metro hattı, yaralanan var mı? Ayrıntılar sizlerle...

İSTANBUL SANCAKTEPE METROSUNDA KAZA MI OLDU?

İstanbul Sancaktepe'de devam eden metro çalışması sırasında vinç devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? (Video) 20 Eylül Salı 2022 metro kazası nerede oldu, hangi metro hattı, yaralanan var mı?

Polis ekipleri, işçilerin devrilen kuleyi daha rahat kaldırmalarını sağlamak amacıyla çevrede toplanan vatandaşları dağıttığı öğrenildi. Yaralanan işçilerin ise en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. İşçilerin hayati tehlikesi olup olmadığına ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.

SANCAKTEPE METROSUNDA YARALANAN VAR MI?

Sancaktepe'de metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. 3 işçi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sancaktepe 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title