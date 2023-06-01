İstanbul-Sancaktepe'de Otomobil Markete Girdi

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, otomobilde ve markette hasar meydana geldi. Kaza, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi, Osmangazi Caddesi, Deha Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 VDD 35 plakalı otomobil, otoparktan çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken markette ve otomobilde hasar meydana geldi. Görüntü dökümü: ------------------------ -Olay yeri-Markete giren otomobilin görüntüsü -Çevrede bulunan vatandaşların görüntüsü -Markete giren otomobilin çıkarılma görüntüsü -Genel ve detay görüntüler - İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil