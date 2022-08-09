İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.

Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Neutec, Bilgiç Vakfı tarafından kurulup, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla "Ek Madde 196 (Ek: 9/5/2018-7141/7 md)", "25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle" kamu tüzel kişiliğini kazanan bir Vakıf Üniversitesi olarak 2020-2021 Eğitim - Öğretim yılında faaliyete başlamak üzere yükseköğretimindeki yerini almıştır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN) Zeytinburnu'nda 1 yerleşke ile eğitim hayatına başlamıştır.

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Eczacılık (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (Ücretli))

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Kimya Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

2020- 2021 eğitim öğretim yılında "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Türkiye'de ilklerden olan İlaç Araştırma Geliştirme Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü" ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilk yılında %100 doluluk oranı ile en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında üst sıralarda yerini alırken, en çok burs veren üniversiteler arasında sıralamasında ilk üç içerisinde yer almıştır.

Bilgiç Vakfı önderliğinde, sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve akademik-sanayi iş birliklerinin sağladığı avantaj ve bilgi birikimi ile kurulan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; kuruluşunun ikinci yılında Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin İngilizce programları ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nu açmıştır.

Bilgiç Vakfı'nın ilaç sektörü ile olan organik bağı, Türk ve dünya ilaç sektöründeki deneyimi sayesinde, üniversitenin akademik kadrosu ve öğrencilerinin birlikte geliştirilecekleri bilimsel bilginin ve teknolojilerin ürün ve hizmete dönüştürülmesine imkân sağlanarak, küresel boyutta faydalı projeler üretebilen, araştırma ve inovasyon odaklı, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirilmesi hedeflemektedir.

Öğrenci odaklı üniversite anlayışı ile eğitim veren İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; nitelikli eğitim yapısı ve son teknoloji ile donatılmış multidisipliner uygulama ve araştırma laboratuvarlarına ek olarak dünya çapında kullanılan ve öğrencilerinin dijital platformda eğitim almalarına olanak sağlayan programlar ile öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemektedir.

Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarını sağlamak adına staj ve kariyer olanakları sunmanın yanı sıra onlara kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor dallarında da gelişmelerini sağlayacak imkânlar sunulmaktadır. İSTÜN; bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılmasını amaçlamaktadır.