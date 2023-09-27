İstanbul'da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar da birkaç derece azalabilir. Peki, İstanbul sağanak yağış uyarısı geldi mi, sağanak yağış ne zaman bitecek, başladı mı? İşte detaylar…

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Peki, İstanbul sağanak yağış uyarısı geldi mi, sağanak yağış ne zaman bitecek, başladı mı? İşte detaylar…

İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ Mİ?

Öte yandan, İstanbul'da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK, BAŞLADI MI?

Sel ve taşkın uyarısında bulunulan açıklamada, "Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor" denildi.