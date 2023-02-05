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THY birçok seferini İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak birçok sefer iptal oldu. İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı uçuşlar iptal mi ve 6 Şubat İstanbul hangi uçuşlar iptal oldu sorularına yanıt aranıyor. İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı uçuşlar iptal mi ve 6 Şubat İstanbul hangi uçuşlar iptal oldu merak ediliyor. İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı uçuşlar iptal mi? 6 Şubat İstanbul hangi uçuşlar iptal oldu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

THY, 6 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Pegasus Hava Yolları de Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

6 ŞUBAT İSTANBUL HANGİ UÇUŞLAR İPTAL OLDU?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını belirtti. Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir."

PEGASUS SABİHA GÖKÇEN VARIŞLI TÜM UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları'nın kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların uçuş kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.