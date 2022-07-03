İstanbul Posta Kodu: İstanbul ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İstanbul'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, İstanbul ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İstanbul'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte İstanbul ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (İstanbul) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, İstanbul ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İstanbul'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
İstanbul'un posta kodu 34000 'dır. İstanbul'un tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları genellikle 5 hanelidir.
İstanbul posta kodu : 34000
- Adalar posta kodu : 34975
- Arnavutköy posta kodu : 34275
- Ataşehir posta kodu : 34758
- Avcılar posta kodu : 34315
- Bağcılar posta kodu : 34200
- Bahçelievler posta kodu : 34180
- Bakırköy posta kodu : 34158
- Başakşehir posta kodu : 34494
- Bayrampaşa posta kodu : 34035
- Beşiktaş posta kodu : 34353
- Beykoz posta kodu : 34810
- Beylikdüzü posta kodu : 34520
- Beyoğlu posta kodu : 34421
- Büyükçekmece posta kodu : 34500
- Çatalca posta kodu : 34550
- Çekmeköy posta kodu : 34794
- Esenler posta kodu : 34230
- Esenyurt posta kodu : 34517
- Eyüp posta kodu : 34060
- Fatih posta kodu : 34096
- Gaziosmanpaşa posta kodu : 34245
- Güngören posta kodu : 34160
- Kadıköy posta kodu : 34744
- Kağıthane posta kodu : 34403
- Kartal posta kodu : 34862
- Küçükçekmece posta kodu : 34307
- Maltepe posta kodu : 34854
- Pendik posta kodu : 34893
- Sancaktepe posta kodu : 34885
- Sarıyer posta kodu : 34396
- Silivri posta kodu : 34582
- Sultanbeyli posta kodu : 34920
- Sultangazi posta kodu : 34265
- Şile posta kodu : 34990
- Şişli posta kodu : 34360
- Tuzla posta kodu : 34959
- Ümraniye posta kodu : 34773
- Üsküdar posta kodu : 34660
- Zeytinburnu posta kodu : 34025