İstanbul PENDİK su kesintisi! 20-21 Ekim İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Pendik su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

PENDİK SU KESİNTİSİ

İSKİ Pendik su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YAYALAR MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI

Başlama Tarihi: 20.10.2025 15:03:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185