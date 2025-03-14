Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı

El konulan Pozitif Bank ve Flash TV için yeni karar
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor

İstanbul PENDİK su kesintisi! 14-15 Mart İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul PENDİK su kesintisi! 14-15 Mart İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pendik ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Mart İstanbul Pendik su kesintisi saatleri...

Pendik su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

PENDİK SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SÜLÜNTEPE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.03.2025 14:45:04

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.03.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul PENDİK su kesintisi! 14-15 Mart İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
Canlı anlatım! Galatasaray-Antalyaspor maçında ilk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.