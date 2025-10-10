Haberler

İstanbul PENDİK su kesintisi! 10-11 Ekim İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pendik ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Ekim İstanbul Pendik su kesintisi saatleri...

Pendik su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

PENDİK SU KESİNTİSİ

İSKİ Pendik su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YENİŞEHİR MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.10.2025 08:05:38

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.10.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

