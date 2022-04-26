İstanbul PENDİK elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Pendik ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKÇAM, ERDEM, HİMMET, KARADUMAN, ORTAKÖY, TURHAN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINARALTI, İPAR, ŞEFAAT sk / İSLAMBEY mah ATASOY, BAĞCI, BENGİALP, DUATEPE, ERSAN, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, MECİDİYE, NEZİH, PERİ, REDİF, RIFAT, SELMA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / TM Kapasite Artışı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 14:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 13:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, MEVLANA, RUKİYE, SAİME sk bölgelerinde 26/04/2022 04:30:00 - 26/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 04:30:00 2022-04-26 07:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KORE, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜNSİYET, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 26/04/2022 11:00:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 11:00:00 2022-04-26 16:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, EFE, GÖKHAN, HORON, KADI, KELTEPE, MECLİS, UĞURLU, ZEYBEK, ÇOBANOĞLU sk bölgelerinde 26/04/2022 13:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 13:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 26/04/2022 09:30:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-26 09:30:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AKASYA, AKSOY, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARMAĞAN, ARSA, ARZU, ATEŞ, AYDINLAR, AZİM, AÇELYA, BADEM, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BAĞLAR, BAŞAK, BEGONYA, BEGÜM, BERK, BERKAY, BERRİN, BEYAZ ÇIKMAZI, BEYAZGÜL, BUKET, BULUT, BURÇ, BİLLUR, CANDEMİR, CANSU, DALYAN, DEFNE, DEMİRHAN, DERNEK, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, DOSTLAR, DOĞAN, DURU, DÜNYA, DİCLE, DİDEM, DİLARA, DİLEK, EBRU, EFE, EFLATUN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, EYLÜL, FEHİM ERTAŞ, FINDIK, FIRTINA, FUAT ONAT, GAMZE, GECEM, GEÇMİŞ, GÖKHAN, GÖKÇAY, GÖZDE, GÜLCANIM, GÜLER, GİZEM, HALİM ULUŞAHİN, HEDEF, HORON, HİLAL, ILGAZ, KADI, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARACA, KARAYEMİŞ, KASIM, KELTEPE, KERMES, KINA, KINALI, KIRIM, KIRSAY, KIZILÇAM, KUMSAL, KÖROĞLU, LALE, LEYLA, MANOLYA, MARTI, MAVİGÖK, MECLİS, MEDİNE, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEHTAP, MENEKŞE, MERAL, MERCAN, MEŞE, MORLALE, MURAT, MURAT SUYU, NECATİ ÖNEY, NUR, NİDA, OĞUZ, PALAMUT, PALMİYE, PARKKÖY YUNUS, PEMBE, POLİGON, RECEP YAZICIOĞLU, REFİK, RÜZGARLI, SAHRA ÇIKMAZI, SAHİL, SARIGÜL, SARMAŞIK, SARP, SAYGIN, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, SİMGE, TACETTİN DEMİRDAĞ, TANDOĞAN, TESTİ, TOPRAK, TOROS, TUFAN, UTKU, UĞURLU, VAKIF, YAKAMOZ, YAKUT, YAMANDAĞ, YETKİ, YEŞİM, YILDIZ, YUDUM, YUNUS, ZAFER, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZEYBEK, ZİNDE, ZİRVE, ÇAKIRCA, ÇAMLI, ÇAĞATAY, ÇETİN EMEÇ, ÇEŞME, ÇOBANOĞLU, İBRAHİM EZGİN, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER, İMGE, İNAN, İĞDE, ŞAFAK, ŞEKER, ŞEKERCİ, ŞELALE sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 12:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah BAHÇE, EMEK, GÜLŞEN, HASRET, LEYLAK sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2606., 2607., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / MALKOÇOĞLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 80., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 26/04/2022 10:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 10:00:00 2022-04-26 13:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 16:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah TEVFİK FİKRET, PİRİ REİS, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, BUSEM sk bölgelerinde 26/04/2022 13:00:00 - 26/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 13:00:00 2022-04-26 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEYMEN mah SOSYAL,TEKE SOKAK,LAİKLİK CADDESİ bölgelerinde 26/04/2022 12:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 12:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni OG Tesisi 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah GÖLET sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni OG Tesisi 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, AKSU, AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTIEVLER, ALTINKUM, ALTINTAŞ, ARALIK, ASYA, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, DAĞÇİLEĞİ, DAĞÇİÇEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, ESLEM, FAZİLET, FISTIK, GÖKÇE, GÜMÜŞYAKA, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KARAKOÇ, KAYIN, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, KUŞDİLİ, MAYIS, MEŞGALE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, NİSANUR, OMUZDAŞ, ORUÇ, PALANDÖKEN, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SONGÜL, SPOR, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YAPI, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÇAYHANE, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, ÜZÜMBAĞI, İNANIR, İNANÇ, İSMİNAZ, ŞAMDAN sk / GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ALBENİ, ATAHAN, AYDINCIK, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BATTALBEY, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BAĞIŞ, BEYŞEHİR, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, CAHİT ARF, DAĞLALESİ, DERİNCE, DRAMAN, DİLOVASI, EBRULİ, EMEKTAR, EMİRSULTAN, ERASLAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, FERİT, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HASANKEYF, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAYEL, KARAÇOBAN, KOCASİNAN, KURŞUNLU, KUYUBAŞI, KÜÇÜKMARMARA, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MAHMUZ, MEHPARE, MELİH CEVDET ANDAY, MELİKGAZİ, MEMDUHOĞLU, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTAĞ, OTELLER, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SAMANDAĞ, SARAYBURNU, SARAYÖNÜ, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, S bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 13:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARZU, ATEŞ, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, BEYAZGÜL, CANSU, DEMİRHAN, DERNEK, DOSTLAR, DURU, DÜNYA, DİCLE, DİDEM, DİLEK, EBRU, EFLATUN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, FUAT ONAT, GAMZE, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, KASIM, KERMES, KINA, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, KUMSAL, LALE, LEYLA, MEDİNE, MENEKŞE, MERAL, MORLALE, MURAT, MURAT SUYU, PALAMUT, PALMİYE, PARKKÖY YUNUS, RÜZGARLI, SAHRA ÇIKMAZI, SAYGIN, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, TACETTİN DEMİRDAĞ, TESTİ, TOPRAK, VAKIF, YEŞİM, YUDUM, YUNUS, ZAFER, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZİNDE, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İBRAHİM EZGİN, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER, İMGE, ŞEKER, ŞEKERCİ sk / KAVAKLI mah 3360., 3398. sk / YENİ mah TURGUT REİS, ÇİZGİ sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 17:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/04/2022 13:00:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 13:00:00 2022-04-26 16:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah CÜMLE, DETAY, DOĞACI, FASILA, HATMİ, YÜCELEVLER sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Sarıyer ISTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah DEDE, GÜZEL GEÇİT, KÜTÜKLÜ, TOPUK, ÇEVİK sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 17:30:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.KUBİLAY, 1.SAKA KUŞU, MASLAK ÇEŞME, SAMİ PAŞA, ÇOBAN sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.DUMLUPINAR, 1.GÜR, 1.KUBİLAY, 1.ŞEN, 1316., 2.BİRLİK, 2.ÇİMEN, 3.ÖZGÜR, KALE, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, PİRSULTAN, YASİN, YILDIRAY, ÇOBAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 26/04/2022 14:00:00 - 26/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 14:00:00 2022-04-26 17:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 26/04/2022 10:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 10:00:00 2022-04-26 13:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 12:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 26/04/2022 08:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 233. sk bölgelerinde 26/04/2022 08:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KASIM, NADİDE, ÇINAR sk bölgelerinde 26/04/2022 10:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 10:00:00 2022-04-26 12:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1050., 1051., 1057., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1072/1., İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103., 1113., 1113/2., 1114., 1116., GENERAL ALDOĞAN, HAMİDİYE, NAMIK KEMAL, ZİYA GÖKALP, ÇAKIRCALI sk bölgelerinde 26/04/2022 11:30:00 - 26/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-26 11:30:00 2022-04-26 17:30:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASİL, FERAH, SERHAT sk bölgelerinde 26/04/2022 09:30:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-26 09:30:00 2022-04-26 16:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 762., 766., 767., 768., 769., 769/1., 770., 770/1., 771., 771/1., 772., 773., 774., 774/1., BARBAROS sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, AĞA ÇAYIRI, AĞAÇKAKAN, AĞIZLIK, ESKİ FISTIKLI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA MEDRESESİ sk / SİLİVRİKAPI mah ABDULLAH DEDE, AĞA ÇAYIRI, KOCA MUSTAFAPAŞA, MEŞELİ MESCİT, SÜMBÜL EFENDİ, VİDİN, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/04/2022 12:00:00 - 26/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase 2022-04-26 12:00:00 2022-04-26 14:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAŞMUHASİP, BESTEKAR OSMAN, BİÇKİYURDU, DR. EMİNPAŞA, DİVANYOLU, HACI TAHSİNBEY, MOLLA FENARİ, MOLLA FENARİ ÇIKMAZI, TİCARETHANE, TİCARETHANE ÇIKMAZI, ÇATALÇEŞME sk bölgelerinde 26/04/2022 10:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase 2022-04-26 10:00:00 2022-04-26 12:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, MOLLA GÜRANİ, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, ÇAĞANAK sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI, KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI, KURU SEBİL, VANİLYA, ÇINAR sk / MEVLANAKAPI mah HANCI DEĞİRMENİ, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, TEKKE MASLAĞI, TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE sk / SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, BEYÇAYIRI, BEZİRGAN ODALARI, DAĞISTANLI ÇIKMAZI, HANCI KARAGÖZ, HİSARALTI 1., KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, RAMAZAN EFENDİ CAMİİ ARALIĞI, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI, UZAY, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ, İMAM MEHMET sk bölgelerinde 26/04/2022 01:00:00 - 26/04/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-26 01:00:00 2022-04-26 01:30:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3126., 3128., 3135. sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3003., 3004., 3006., 319., ALKOP sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 561., İREM sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1624. sk bölgelerinde 26/04/2022 00:00:00 - 26/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 00:00:00 2022-04-26 07:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., 1136., BÜLBÜL, ORHANGAZİ, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk / KEMER mah 903., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 924/1., 925., 926., 926/1., 946., BÜLBÜL, KEMER, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 12:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 26/04/2022 10:00:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 10:00:00 2022-04-26 16:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah MEDENİYET sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 13:00:00

İstanbul Büyükçekmece İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, MEDENİ, MERT, ORHUN, TAN 1, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk / SİNANOBA mah AKTAY, AYLA, BOZDOĞAN, DEMİRTÜRK, GİGİN, KEREM, KRİSTAL, MUSTAFA KEMAL, ÇARMIKLI, ÜNLÜSOY, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 26/04/2022 09:30:00 - 26/04/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:30:00 2022-04-26 13:30:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 14:00:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk bölgelerinde 26/04/2022 00:00:00 - 26/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-26 00:00:00 2022-04-26 07:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, GÜLBAHÇE, NİGAR sk bölgelerinde 26/04/2022 08:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 12:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ADNAN KAHVECİ, ALİ ÇEBİ, ATATÜRK, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk / CUMHURİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 26/04/2022 02:00:00 - 26/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-26 02:00:00 2022-04-26 04:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BESTEKAR ARALIĞI, EMİRHAN, SARAKA sk bölgelerinde 26/04/2022 10:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 10:00:00 2022-04-26 13:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah CEDİDİYE, IHLAMUR YILDIZ, NURTANESİ, YILDIZ, ÜZENGİ sk / CİHANNÜMA mah YILDIZ sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS, CEDİDİYE, YENİDOĞAN, ÖMÜR sk bölgelerinde 26/04/2022 10:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 10:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU, YENİ BAHAR, ÖZLEM sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 26/04/2022 11:00:00 - 26/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-26 11:00:00 2022-04-26 11:30:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 26/04/2022 00:01:00 - 26/04/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 00:01:00 2022-04-26 03:30:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 26/04/2022 00:01:00 - 26/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 00:01:00 2022-04-26 03:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ARDAHAN, EŞREF BİTLİS, GÖLBAŞI, GİZEM, MİLLİYET, TEMEL sk bölgelerinde 26/04/2022 08:00:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 16:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 14:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 13:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk bölgelerinde 26/04/2022 12:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 12:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FATİH, MARMARA, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 12:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BOZKIR, DERVİŞ, DESTAN, ELATAN, ELMAS, ERGÜL, ERGÜN, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÜLLÜLER, HASAN ÖNEL, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KISA, KOBALT, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, TALK, ÇAVUŞ, ÜLKEM, ÜLKER, ŞAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LALEZAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 286., 302., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 13. sk / İNCİRTEPE mah 233. sk bölgelerinde 26/04/2022 08:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 15:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BOLAYIR, HAMD, MÜELLİF, NURSELİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIKUŞU, ŞEMSİ EFENDİ sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 16:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 26/04/2022 04:00:00 - 26/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-26 04:00:00 2022-04-26 07:00:00