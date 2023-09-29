İstanbul okullar tatil mi? SON DAKİKA! 29 Eylül okullar tatil edildi mi? Bugün okullar tatil mi?

29 Eylül tarihinde İstanbul'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili açıklaması araştırılıyor. Peki, İstanbul okullar tatil mi? 29 Eylül okullar tatil edildi mi? MEB bugün okullar açık mı? İşte detaylar...

İstanbul'da şiddetli sağanak yağış birçok noktada seli de beraberinde getirdi. İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına dair bilgi arayışı devam ediyor. İstanbul'da okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, İstanbul okullar tatil mi? SON DAKİKA! 29 Eylül okullar tatil edildi mi? MEB bugün okullar açık mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'u aniden vuran sağanak yağış birçok ilçede sele neden oldu. Okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. İstanbul Valiliği okulların tatil olduğu yönünde bir açıklamada bulunmamıştır.

ÇATALCA'DA METREKAREYE 49,8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 16.00 sularında İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerinde sağanağın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, metrekareye Arnavutköy'de 218, Çatalca'da 49,8, Silivri'de 42,5 ve Sancaktepe'de 32,5 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı" denildi.