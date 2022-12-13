Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. İstanbulluların soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında İstanbul okullar tatil mi? 13 Aralık İstanbul okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

İstanbullular bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında İstanbul okullar tatil mi? 13 Aralık İstanbul okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından İstanbul okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

13 Aralık günü okullarda eğitim devam edecek. Herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.