İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İstanbul Okan Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları...

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Okan Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

VİZYON

Toplumun ve iş yaşamının gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt verebilen, yenilikçi, öncü bir 'dünya üniversitesi' olmak.

MİSYON

Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, ulusal ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel gelişim ve gereksinimleri eğitim sistemine yansıtan, yeni eğitim yöntemlerini kullanan ve geliştiren,

Analitik düşünen, problem çözme yeteneğine sahip, sorgulayan, birden çok yabancı dil bilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş, etik değerleri özümsemiş, farklı kültürlere saygılı, kendine güvenen, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştiren,

Özgün araştırmalar, çalışmalar ve yayınlarla bilime, kültüre ve sanata katkıda bulunan,

Öğrenci odaklı, evrensel gelişim ve değişimleri eğitim sistemine yansıtabilen, çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanan, problem çözmeye yönelik eğitim veren,

Çalışmalarında, insanlığın yücelmesine, insan onuru, sosyal sorumluluk, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre bilincini ön planda tutan ve bu alanda projeler üreten,

Öğrencilerle iletişimi güçlü, toplumsal sorunlara duyarlı, ekip ruhuna sahip, çalışanların memnuniyetini gözeten,

İnsana odaklı, yenilikçi, dayanışma ve ekip ruhuna sahip, kendini sürekli geliştiren bir dünya üniversite olmak.