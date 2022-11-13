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İstanbul'da patlama nerede oldu? İstiklal Caddesi neresinde patlama oldu?

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İstanbul'da gerçekleşen sebebi bilinmeyen bir patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. İstanbul'da nerede patlama olduğu merak konusu oldu. Peki, İstanbul nerede patlama oldu? İstiklal Caddesi neresinde patlama oldu? İşte detaylar...

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İstiklal Caddesi patlama sebebi ne? Taksim İstiklal Caddesi patlama ölü ya da yaralı var mı?İstiklal Caddesi patlama sebebi ne? Taksim İstiklal Caddesi patlama ölü ya da yaralı var mı?

İstanbul'da gerçekleşen bir patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Gündeme gelen haberler sonrasında İstanbul'un neresinde patlama olduğu merak konusu oldu. Peki, İstanbul nerede patlama oldu? İstiklal Caddesi neresinde patlama oldu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL NEREDE PATLAMA OLDU?

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen sebebi bilinmeyen bir patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTİKLAL CADDESİ NEREDE PATLAMA OLDU?

Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

İstiklal Caddesi İstanbul Gündem Güncel Haberler

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