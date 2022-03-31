İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'tan Ayasofya ve teravih açıklaması

Arpaguş : "Ayasofya gibi bir kıymetin 88 yıl sonra ilk defa ibadete açılıp teravih namazı kılınacak"

İSTANBUL Ayasofya Cami'nde 88 yıl sonra ilk defa teravih namazının kılınacak olmasının çok önemli olduğunu ifade eden İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Ramazan ayında Ayasofya Camii'ndeki programlar daha özen ve titizlikle hazırlandı. Mukabeleler, Enderun teravihleri, vaazlar, temcitler, selalarla o coşkuyu yansıtabilmek için var gücümüzle çalışıp Ramazan ayını sağlık, afiyetle idrak edeceğiz" dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ramazan ayı öncesinde teravih namazları ve hazırlanan programlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pandemi dolayısıyla camilerde temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Arpaguş, 2 yıl aradan sonra teravih namazlarında yoğun bir cemaat beklendiğini dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'ın ilk teravih namazını Ayasofya-i Kebir Cami Şerifinde kıldıracağını ifade etti. Arpaguş, 2 yıl aradan sonra teravih namazlarına daha yoğun cemaatin beklendiği kaydetti.

"Dolu dolu bir program hazırladık"

Ramazan ayı için dolu dolu bir program hazırlandığını belirten Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Ramazan-ı Şerif'in 2022 yılı, 1443 Hicri yılının ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Pandemiden dolayı camilerimizde, Ramazan ayında teravihlerimiz kılınamıyordu. Bu yıl pandemi sonrasında ilk defa camilerimiz, cemaatimiz, teravihlerimizle dolu dolu yaşamaya çalışacağız. İstanbul Müftülüğü olarak İstanbul'daki camilerimizde hatimle kılınan teravih namazları, Enderun usulü kılınan teravih namazları Ramazan-ı Şerifin coşkusunu yaşatmak adına dolu dolu bir program hazırladık. İstanbul'da teravih namazlarının bu iki yıllık inkıtadan sonra halkımızın da Ramazan-ı Şerifini en güzel coşkusunu gösteren ibadet olması açısından teravih namazlarına rağbet edeceğini düşünüyoruz. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık" dedi

"Diyanet İşleri Başkanımız ilk teravih namazını Ayasofya Cami'nde kıldıracak"

Hazırlıklardan söz eden Arpaguş, "Ayasofya gibi bir kıymetin de 88 yıl sonra ilk defa ibadete açılıp teravih namazının da kılınacak olması çok önemli. Kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız ilk akşam teravih namazına teşrif edip Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi'nde kıldıracaklar. Ramazan boyunca da İstanbulumuzdaki bütün selatin camilerine mahyalar asılacak. Mukabeleler okunacak. Vaazlar yapılacak. Bu Kuran'ı Kerim'in inzal olduğu bu mübarek ayda dolu dolu programlarla bu ayı idrak etmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Ayasofya Camii'ndeki programlar daha özen ve titizlikle hazırlandı"

Ayasofya Camii'ndeki programlardan söz eden Arpaguş, "Bir fasıladan sonra tekrar ibadete açılması insanımızın gönüllerindeki bir boşluğu doldurdu. Dolayısıyla bugün hala ziyaretgah olarak, özellikle içinde ibadet etmek üzere halkımızdan büyük bir rağbet var. 5 vakit de dolu dolu geçiyor. İnşallah bu Ramazan ayında Ayasofya Camii'ndeki programlar daha özen ve titizlikle hazırlandı. Mukabeleler, Enderun teravihleri, vaazlar, temcitler, selalarla o coşkuyu yansıtabilmek için var gücümüzle çalışıp Ramazan ayını sağlık, afiyetle idrak edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Camilerimizin pandemi konusunda temizliğiyle ilgili hazırlıkları tamamlandı"

Pandemi tehlikesinin hala geçmediğini hatırlatan Arpaguş, "Belli oranda etkinliği devam ediyor. Dolayısıyla camilerimizde ibadet esnasında, kapalı alanlarda maskeyle olduğumuz gibi bunlara riayet etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki tavsiyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Camilerimizin pandemi konusunda temizliğiyle ilgili hazırlıkları tamamlandı. Sağlık açısından inşallah sorunsuz bir şekilde ibadetlerimizi yaparız" dedi.

"Daha yoğun bir cemaat bekleniyor"

Pandemi konusunda camilerde ibadet yapılamamış olmasının toplumda açlık oluşturduğunu ifade ettiğini Arpaguş, "Toplumumuzda camide Ramazan coşkusunu, teravih coşkusunu yaşama arzusu olarak gözüküyor. Bu Ramazan-ı Şerifte daha yoğun bir cemaat bekleniyor. Tedbirlerde bu minvalde alınarak hazırlıklar devam ediyor" dedi.