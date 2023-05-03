İstanbul Modern açıldı mı, ne zaman açılacak ve İstanbul Modern yeni binası nerede olduğu sanatseverler tarafından merak ediliyor. İstanbul Modern Karaköy ne zaman açılacak ve İstanbul Modern yeni binası nerede olduğu araştırılıyor. Peki, İstanbul Modern açıldı mı, ne zaman açılacak? İstanbul Modern yeni binası nerede?

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern ne zaman açılacağı merakla bekleniyor. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tophane-i Amire arasında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesi yeni binası nerede ve ne zaman açılacağı gündeme geliyor. İstanbul Modern açıldı mı, ne zaman açılacak ve İstanbul Modern yeni binası nerede olduğu sanatseverler tarafından merak ediliyor. İstanbul Modern açıldı mı, ne zaman açılacak? İstanbul Modern yeni binası nerede? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL MODERN AÇILDI MI?

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş müzesi olan İstanbul Modern Sanat Müzesi, Renzo Piano imzalı yeni binasıyla 4 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Müzenin açılış töreni ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

İSTANBUL MODERN YENİ BİNASI NEREDE?

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak 2004 yılında Karaköy'de kurulan İstanbul Modern, ülkemizin sanatsal yaratıcılığını ve kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşıyor. Kurulduğu günden bu yana 8 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze, 850 bin çocuk ve genci de ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu.

Karaköy'deki eski yerinde yeniden kapılarını açacak olan İstanbul Modern'in yeni binası; Centre Pompidou, Whitney Müzesi, Centro Botín, Beyeler Vakfı Müzesi gibi uluslararası pek çok müze ve sanat kurumunu tasarlayan, Pritzker ödüllü mimar Renzo Piano imzasını taşıyor.

Uluslararası standartlarda bir müze olarak izleyiciyi merkezine alan İstanbul Modern'in yeni binası, sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranıyla sanatseverleri yakın bir zamanda ağırlamaya hazırlanıyor.

İSTANBUL MODERN NE ZAMAN AÇILIYOR?

İstanbul Modern Sanat Müzesi, dünyadaki simge kültür ve sanat kurumları mimarisinde imzası olan Renzo Piano Building Workshop tarafından tasarlandı. Renzo Piano'nun Türkiye'deki ilk projesi olma özelliğini taşıyan yeni bina, İstanbul'a nitelikli mekan kazandırma amacıyla her türlü kültür-sanat ve eğitim faaliyetine olanak tanımak üzere ziyaretçiyi odağına alarak planlandı.10 bin 500 metrekarelik alanıyla sergi ve programlara ev sahipliği yapacak yeni binanın, büyük sergi salonları, çok amaçlı mekanları, ofisleri ve farklı kültürel eğitim alanları bulunuyor. Boğaziçi'nin ışık yansımalarıyla pırıldayan sularından ilham alınarak tasarlanan bina, üç boyutlu biçimlendirilmiş alüminyum panellerle kaplı cephesiyle günün her saatinde değişen güneş ışığı ve sudan gelen yansımalarla ışık ve gölge oyunları oluşturuyor.

4 kattan oluşan müzenin şeffaf zemininde, ziyaretçi için daha çok alan oluşturmak amacıyla ücretsiz olarak kurgulanan kütüphanede, bilgilendirme noktaları, eğitim atölyeleri, kafe ve mağaza bulunuyor. Müzenin birinci katında ise fotoğraf galerisi, kısa süreli sergi salonu, etkinlik odaları yer alıyor. Koleksiyon ve süreli sergi salonları ikinci katta, teras katta ise ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebileceği bir alan bulunuyor. 5 yeni sergi ziyarete açılıyor.

Ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim alanı sunan yeni müze binası, 5 yeni sergi ile ziyarete açılıyor. Müze; Yüzen Adalar, Nuri Bilge Ceylan: Başka Bir Yerde, Hep Burdayız, Renzo Piano: Yerin Ruhu ve Mimarinin İnşası programlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.