İstanbul milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP İstanbul milletvekilleri kim? 2023 İstanbul seçim sonuçları

Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. İstanbul milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti İstanbul milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki İstanbul milletvekilleri kim