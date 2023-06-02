İstanbul milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP İstanbul milletvekilleri kim? 2023 İstanbul seçim sonuçları
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. İstanbul milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti İstanbul milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki İstanbul milletvekilleri kim
İstanbul milletvekili sayısı kaç? İstanbul milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, İstanbul milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, TİPmilletvekilleri!
ADEM YILDIRIM, AZMİ EKİNCİ, BAYRAM ŞENOCAK, BEHİYE EKER, BÜŞRA PAKER, CÜNEYT YÜKSEL, DERYA AYAYDIN, ERKAN KANDEMİR, HALİS DALKILIÇ, HALİT YEREBAKAN, HASAN TURAN, HULUSİ ŞENTÜRK, İSMAİL ERDEM, MUSTAFA DEMİR, MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU, MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT, NİLHAN AYAN, NUMAN KURTULMUŞ, NURETTİN ALAN, OĞUZ ÜÇÜNCÜ, ÖZLEM ZENGİN, RABİA İLHAN, RÜMEYSA KADAK, SEDA GÖREN BÖLÜK, SENA NUR ÇELİK, SERKAN BAYRAM, SEVAN SIVACIOĞLU, SÜLEYMAN SOYLU, ŞAMİL AYRIM, ŞENGÜL KARSLI, TUĞBA IŞIK ERCAN, ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK, YAHYA ÇELİK, YILDIZ KONAL SÜSLÜ, YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI, ZAFER SIRAKAYA VE ZEKERİYA YAPICIOĞLU
ALİ GÖKÇEK, ENGİN ALTAY, ERDOĞAN TOPRAK, FETHİ AÇIKEL, GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ, GÖKHAN ZEYBEK, GÖKHAN GÜNAYDIN, İLHAN KESİCİ, KADRİ ENİS BERBEROĞLU, NAMIK TAN, OĞUZ KAAN SALICI, ÖZGÜR KARABAT, SUAT ÖZÇAĞDAŞ, TURAN TAŞKIN ÖZER, TÜRKAN ELÇİ, YUNUS EMRE, YÜKSEL MANSUR KILINÇ VE ZEYNEL EMRE
CELAL FIRAT, CENGİZ ÇİÇEK, ÇİÇEK OTLU, ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR, KEZİBAN KONUKCU KOK, ÖZGÜL SAKİ, SIRRI SÜREYYA ÖNDER
CELAL ADAN, EDİP SEMİH YALÇIN, FETİ YILDIZ, İSMAİL FARUK AKSU, İZZET ULVİ YÖNTER
AHMET ERSAGUN YÜCEL, AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU, BURAK AKBURAK, ERSİN BEYAZ, MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU, MEHMET SELİM ENSARİOĞLU, MUSTAFA CİHAN PAÇACI, NİMET ÖZDEMİR,
AHMET ŞIK, ERKAN BAŞ, SALİHA SERA KADIGİL
BİROL AYDIN, BÜLENT KAYA, MUSTAFA KAYA
ELİF ESEN, EVRİM RIZVANOĞLU, HASAN KARAL, MEDENİ YILMAZ, MUSTAFA YENEROĞLU,
DOĞAN DEMİR, İSA MESİH ŞAHİN, SELİM TEMURCİ,
CEMAL ENGİNYURT