Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'de 16 Aralık günü çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. İstanbul'un kalabalık ilçelerinden birinde çıkan yangının ardından arama motorlarında İstanbul Metro City yangın izle! (VİDEO)! İstanbul AVM yangın anı videosu! Metro City yangın anı görüntüleri! aratıldı.

İSTANBUL METRO CİTY YANGIN ANI İZLE!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde öğle saatlerinde Metrocity adlı alışveriş merkezinin çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yoğun trafik nedeniyle AVM'ye ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Yangının tam da çevredeki iş yerlerinden öğlen yemeği için AVM'ye giden vatandaşların yoğunlukta olduğu sırada çıkması daha da büyük bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen bölgeden uzaklaştırıldı. Alevlerin AVM'nin içerisine doğru sıçramaması için de itfaiye ekipleri tarafından acil olarak müdahaleye başlandığı belirtildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.