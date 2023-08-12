Son günlerin en çok dikkat çeken konularından bir tanesi de Perseid meteor yağmuru oluyor ve beklenen tarihin gelmesi ile birlikte İstanbul meteor yağmuru nereden izlenir? Merak ediliyor. İstanbul'da meteor yağmurunu izleyecek olanlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul meteor yağmuru nereden izlenir? İstanbul'da meteor yağmuru izlemek için yerler!

İstanbul meteor yağmuru nereden izlenir? Sorusu, meteor yağmurunu izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılmakta. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, yaklaşık olarak her 133 yılda bir güneşin etrafında tam bir döngü yapıyor. Bu yıl da döngüsünü tamamlayacak olan bu olay ülkemizden de izlenebilecek. Peki, İstanbul meteor yağmuru nereden izlenir? İstanbul'da meteor yağmuru izlemek için yerler!

İSTANBUL METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurları 12-13 Ağustos'u birbirine bağlayan gece başlayacak. Havanın kararması ile birlikte meteor yağmuru ışık kirliliğini az olduğu ve olmadığı noktalardan rahatlıkla izlenebilecek. Haberimiz içerisinde yer almakta olan grafikte İstanbul'da ışık kirliliğin az olduğu bölgeleri görebilirsiniz. Buna göre İstanbul'un kuzeydoğu ve kuzeybatı kesimlerinde meteor yağmuru izleyebilirsiniz. Şehir merkezinden olabildiğince uzak olmak, meteor yağmurunu görebilmenize olanak sağlayacaktır.