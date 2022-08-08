Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Medipol Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, 2009 yılında Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından kurulmuştur. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Üniversite 12 fakülte, 5 enstitü ve 4 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır. Üniversitede öğrenim gören 37.051 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Lisans öğrenci sayısı 22.526, lisansüstü öğrenci sayısı 1.766'dır. Önlisans öğrenci sayısı 12.759'dur. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise 2.854'tür. Üniversitede 1.213 akademisyen ders vermekte ve 2.309 idari personel görev yapmaktadır.

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