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İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

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İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

44. Kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu hakkında vatandaşlar tarafından detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Bugün yapılacak olan İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek? Sorusu birçok kişinin merak ettiği bir soru haline geldi. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

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İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek? Sorusu, özellikle taşıt trafiğinden olumsuz etkilenen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Toplamda 60 bin kişinin katılacağı tahmin edilen maratonda 56 elit atlet mücadele edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 42,195 kilometrelik maraton, saat 09.00'da başlayacak. Ardından hedeflenen uzun rotanın ardından Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak. Programa göre saat 12:00'da yapılacak olan Genel Klasman Ödül Töreninin ardından etkinlik son bulacak.

İstanbul Maratonu'nun programı;

08.40: Paten Yarışı Başlangıcı

08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00: 42K Yarış Başlangıcı

09.15: 15K Yarış Başlangıcı

09.45: Halk Koşusu Başlangıcı

12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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