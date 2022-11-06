İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

44. Kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu hakkında vatandaşlar tarafından detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Bugün yapılacak olan İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek? Sorusu birçok kişinin merak ettiği bir soru haline geldi. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?