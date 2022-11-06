İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?
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44. Kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu hakkında vatandaşlar tarafından detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Bugün yapılacak olan İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? Sorusu birçok kişinin merak ettiği bir soru haline geldi. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?
İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? Sorusu, özellikle heyecanla beklenen maraton gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Toplamda 60 bin kişinin katılacağı tahmin edilen maratonda 56 elit atlet mücadele edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?
İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 42,195 kilometrelik maraton, saat 09.00'da başlayacak. Ardından hedeflenen uzun rotanın ardından Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.
İstanbul Maratonu'nun programı;
08.40: Paten Yarışı Başlangıcı
08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı
09.00: 42K Yarış Başlangıcı
09.15: 15K Yarış Başlangıcı
09.45: Halk Koşusu Başlangıcı
12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)