Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Gündem Haberleri

İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

44. Kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu hakkında vatandaşlar tarafından detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Bugün yapılacak olan İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? Sorusu birçok kişinin merak ettiği bir soru haline geldi. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Son Dakika! 44. İstanbul Maratonu'nu Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa ve Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazandıSon Dakika! 44. İstanbul Maratonu'nu Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa ve Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazandı
İstanbullular dikkat! Maraton nedeniyle yarın bu yollar kapalı olacakİstanbullular dikkat! Maraton nedeniyle yarın bu yollar kapalı olacak
İstanbul Maratonu Pazar günü 44. kez koşulacakİstanbul Maratonu Pazar günü 44. kez koşulacak

İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? Sorusu, özellikle heyecanla beklenen maraton gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Toplamda 60 bin kişinin katılacağı tahmin edilen maratonda 56 elit atlet mücadele edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 42,195 kilometrelik maraton, saat 09.00'da başlayacak. Ardından hedeflenen uzun rotanın ardından Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

İstanbul Maratonu'nun programı;

08.40: Paten Yarışı Başlangıcı

08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00: 42K Yarış Başlangıcı

09.15: 15K Yarış Başlangıcı

09.45: Halk Koşusu Başlangıcı

12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

İstanbul Maratonu Ne zaman Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title