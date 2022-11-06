İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

44. Kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu hakkında vatandaşlar tarafından detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Bugün yapılacak olan İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? Sorusu birçok kişinin merak ettiği bir soru haline geldi. Peki, İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?