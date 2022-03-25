İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta, hangi gün 2022? İstanbul Maraton koşusu ne zaman yapılacak, güzergahı nasıl, kapalı yollar neresi?

İstanbul Avrasya Maratonu olarak da bilinen İstanbul Maratonu Pazar günü düzenlenecek. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta, hangi gün 2022? İstanbul Maraton koşusu ne zaman yapılacak, güzergahı nasıl?

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN 2022?

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart Pazar günü koşulacak. 10 bin 389 kişi ile tarihinin en kalabalık startını verecek koşuda, dünyanın en iyi atletleri Tarihi Yarımada'da birincilik ipini göğüslemek için mücadele edecek.

MARATON KOŞUSU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

7 Kasım 2021 Pazar günü yapılan İstanbul maratonu 42K yarışı 09:00'da, 15K yarışı 09:15'te ve 8K Halk Koşusu 09:45'te başlamıştı. Bu hafta yapılan maratonun da aynı saatlerde başlayacağı düşünülüyor.

MARATON KOŞUSU İÇİN TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Alınan karar doğrultusunda;

Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yollar,

Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar,

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar,

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü olarak

Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

Yevadut Caddesi'nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikametin akım verilmeyecek.

Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar

E5 Güney Ayvansaray'a inişler

27.03.2022 Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar

Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)

Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dahil (Avrasya Tünel gidiş

geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapanan yollara yönelik alternatif güzergahlar ise şöyle;

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar

Küçük Langa Aralığı Caddesi

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