İstanbul MALTEPE su kesintisi! 14-15 Ekim İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Maltepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ekim İstanbul Maltepe su kesintisi saatleri...

Maltepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

MALTEPE SU KESİNTİSİ

İSKİ Maltepe su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: CEVİZLİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.10.2025 13:12:26

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.10.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
