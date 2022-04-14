İstanbul MALTEPE elektrik kesintisi listesi! 14 Nisan 2022 BEDAŞ Maltepe ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 14/04/2022 12:30:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 12:30:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk/ FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, PEKMEZ DERESİ, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 14/04/2022 10:00:00 - 14/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 10:00:00 2022-04-14 17:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, EGEMENLİK, HASTANE, KARADENİZ, KARANFİL 2, MAHMUTBEY, NAZLI, ÇAĞ sk bölgelerinde 14/04/2022 10:00:00 - 14/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 10:00:00 2022-04-14 12:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, MİMAR SİNAN, NAZLI, PELİT, ÇİÇEK sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 11:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 14/04/2022 10:30:00 - 14/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 10:30:00 2022-04-14 14:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BOZTEPE, RÜMEYSA sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 11:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALTINKUM, BÜYÜKYALI, DAĞÇİÇEĞİ, DİŞBUDAK, GÜMÜŞYAKA, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ÇAYHANE sk/ GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ALBENİ, ATAHAN, AYDINCIK, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BATTALBEY, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BAĞIŞ, BEYŞEHİR, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, CAHİT ARF, DAĞLALESİ, DERİNCE, DRAMAN, DİLOVASI, EBRULİ, EMEKTAR, EMİRSULTAN, ERASLAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, FERİT, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HASANKEYF, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAYEL, KARAÇOBAN, KOCASİNAN, KURŞUNLU, KUYUBAŞI, KÜÇÜKMARMARA, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MAHMUZ, MEHPARE, MELİH CEVDET ANDAY, MELİKGAZİ, MEMDUHOĞLU, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTAĞ, OTELLER, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SAMANDAĞ, SARAYBURNU, SARAYÖNÜ, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, SİMKENT, TARLACIK ÇIKMAZI, TARSUS, TAŞEVLER ÇIKMAZI, TELAĞACI, TELSİZ, TEVFİK FİKRET, TOROSLAR, VEZİRKÖPRÜ, YALIKÖY, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, YURTSEVEN, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ZENAN, ZEYLAN, ZEYNEP, ÇAVDARLI, ÇAĞDAŞ, ÇEŞMİNAZ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk/ MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk bölgelerinde 14/04/2022 13:30:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 13:30:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 14/04/2022 13:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 13:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 14/04/2022 10:00:00 - 14/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 10:00:00 2022-04-14 12:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, BEYAZ LEYLAK, GÜLŞEHRİ ÇIKMAZI, NURHAK, PALANDÖKEN, SARDALYA, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞÜHEDA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/04/2022 12:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 12:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ALLI TURNA, ATABEY., DOĞANYOL, EKİCİLER, FIRAT., KELEBEK., PALMİYE KONAKLARI, TARAKÇI sk bölgelerinde 14/04/2022 08:00:00 - 14/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 08:00:00 2022-04-14 11:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, KARAKAVAK, KİREÇHANE, MUMHANE, SEKBANLAR sk/ KÜLTÜR mah PALACI, SEKBANLAR sk bölgelerinde 14/04/2022 11:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-14 11:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 16:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 12:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk/ UĞUR MUMCU mah 2278., 2320. sk bölgelerinde 14/04/2022 10:30:00 - 14/04/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-14 10:30:00 2022-04-14 13:30:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 1.SERAP, 1.ÇAMLIBEL, 3.İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/04/2022 08:00:00 - 14/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-14 08:00:00 2022-04-14 16:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk/ ŞEMSİPAŞA mah 15. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2295., 2296., 2304., 2305., 2306., 2307., K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 14/04/2022 10:30:00 - 14/04/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-14 10:30:00 2022-04-14 13:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FINDIK, GELİNCİK, GÜLHATMİ, KAKTÜS, SARMAŞIK, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK, ÇAM, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 14/04/2022 12:00:00 - 14/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 12:00:00 2022-04-14 16:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA, GÜLTER HANIM sk/ SİYAVUŞPAŞA mah FERİT SELİMPAŞA, FİLBAHRİ, GONCA, GÜZİDE HANIM, KAKTÜS, KARTOPU, KIZILCIK, LAVANTA, MAHMUT ARDIÇ, SARDUNYA, ÇAMLIK, ÇİĞDEM 3, ŞEBBOY sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 13:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2281., 2283., 2287., ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 16:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BEL, HALK, HAYAT, PETROL, SERVİS, UĞUR, VATAN, YILDIRIM, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 14/04/2022 10:00:00 - 14/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 10:00:00 2022-04-14 13:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk/ HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ, ÇİTLENBİK sk/ MERKEZ mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 14/04/2022 10:00:00 - 14/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 10:00:00 2022-04-14 14:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah AKIN, BAHÇE, CENGİZ, ESEN 1, GÖNÜL, GÜLŞEN, GÜNEY 4, MEYDAN, SEVİL sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1380., 1381., 1382., 1384/3., 1384/4., 1416., KIBRIS sk/ YUNUS EMRE mah 1384., 1384/1., 1384/2., 1385., 1386., 1386/1., 1387/1., 1387/2., 1388/1., 1389/1., 1390., 1392/5., 1398., 1406., KIBRIS, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 14/04/2022 10:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 10:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, MUHACİR, NURŞAH, ORMAN, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/04/2022 13:00:00 - 14/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-14 13:00:00 2022-04-14 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ALİBEY, AYAZMA, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GENÇSOY, GÜNEY, HALAT, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KUZEY, KÜLAHLI, KÜRDAN, MAVİŞ, MİDYE ÇIKMAZI, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk bölgelerinde 14/04/2022 13:00:00 - 14/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-14 13:00:00 2022-04-14 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk/ YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1247., 222., GÜVERCİN ÇIKMAZI sk/ HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk bölgelerinde 14/04/2022 08:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 08:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 14/04/2022 08:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 08:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 14/04/2022 08:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 08:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ sk/ EMİN SİNAN mah KADIRGA HAMAMI, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk/ KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, ŞEHSUVARBEY sk/ MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk/ MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, GEDİKPAŞA, KADIRGA LİMANI, ÇADIRCI CAMİİ, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ, ÇİFTE GELİNLER sk/ NİŞANCA mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk/ SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, FERMANLI, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TULUMBA ÇIKMAZI, TİYATRO, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI, İŞBAŞI sk/ YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME sk/ ŞEHSUVAR BEY mah ARAPZADE AHMET, AYNÜLHAYAT ÇIKMAZI, BEHRAMÇAVUŞ, DÖNÜŞ, DÜZGÜN, GEDİKPAŞA, IŞIL, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KUMLUK, KÖMÜRCÜ MUSTAFA, KÜRKÇÜ KUYUSU, NEVİYE, PARILTI, PAYE, PİYER LOTİ, SARAYİÇİ, SARAYİÇİ ÇIKMAZI, SEGAH, SERGERDELER ÇIKMAZI, YENİBAHAR, ÇAKMAKTAŞI, ÇAPARIZ, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD, ŞEHSUVARBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 724., 725., 726., 761., 762., 780. sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah 1575., 1573., 1575., 1584., sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYUBİ mah 1627 sk bölgelerinde 14/04/2022 00:00:00 - 14/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 00:00:00 2022-04-14 06:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BİLİR, DEMİRHİSAR, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgelerinde 14/04/2022 08:00:00 - 14/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-14 08:00:00 2022-04-14 12:00:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BANKA, BANKALAR, YANIK KAPI sk/ BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, ESKİ BANKA, GALATA KULESİ, HACI ALİ, KABAK ÇİÇEĞİ, KART ÇINAR, OKÇU MUSA, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk/ EMEKYEMEZ mah OKÇU MUSA, YANIK KAPI sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR, BEBEK DAĞI, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CENGİZ TOPEL, ERGİN, GÜLERDİ, KÜÇÜKBEBEK, NİSBETİYE, OVUN, SARIOBA, TOPRAKKALE, YANARSU, ÇAMLIK YOLU, ÖZDEŞ, İHSAN AKSOY sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah YORUM sk bölgelerinde 14/04/2022 00:01:00 - 14/04/2022 00:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-14 00:01:00 2022-04-14 00:30:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -BASINKÖY mah sk bölgelerinde 14/04/2022 08:30:00 - 14/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 08:30:00 2022-04-14 12:30:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 14/04/2022 13:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 13:00:00 2022-04-14 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 14/04/2022 10:00:00 - 14/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-14 10:00:00 2022-04-14 12:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-740, G-742, G-754, G-755, G-814, G-815, G-816 sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00