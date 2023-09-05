İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İstanbul Maltepe'de yangın söndürüldü mü ve İstanbul'da çıkan yangında son durum nedir merak ediliyor. Peki, İstanbul Maltepe'de yangın söndürüldü mü? İstanbul'da çıkan yangında son durum nedir?

Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları meydana gelirken, bir haber de İstanbul'un Maltepe ilçesinden geldi. İstanbul Maltepe'de yangın söndürüldü mü ve İstanbul'da çıkan yangında son durum nedir soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Maltepe'de yangın söndürüldü mü? İstanbul'da çıkan yangında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL MALTEPE'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın büyük panik yaratırken, rüzgarla birlikte yükselen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgeden gelen son haberlere göre çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği alanda yangın kontrol altına alınmıştır.

İSTANBUL'DA ÇIKAN YANGINDA SON DURUM NEDİR?

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken alevler yerleşim yerlerine ulaştı.