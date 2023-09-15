İstanbul Kültür Üniversitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Fadime Yüksektepe kimdir?

15 Eylül Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. İstanbul Kültür Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, İstanbul Kültür Üniversitesi yeni Rektörü Fadime Yüksektepe kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de İstanbul Kültür Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, İstanbul Kültür Üniversitesi yeni Rektörü Fadime Yüksektepe kimdir?

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ RROF. DR. FADİME YÜKSEKTEPE KİMDİR?

1980 yılında Salihli Manisa'da doğdu. Sekine Evren Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ndeki lisans derecesini 2003 yılında bölüm ve fakülte birincisi olarak tamamladı. Endüstri Mühendisliği yüksek lisansı ve İşletme Yönetimi & Endüstri Mühendisliği doktora derecesini Koç Üniversitesi'nden sırasıyla 2005 ve 2009 yıllarında aldı.

2003-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve TÜBİTAK lisansüstü eğitim bursu aldı. Doktora mezuniyeti sonrası, İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ndeki Yardımcı Doçentlik pozisyonuna 2009 yılında başladı ve 2014 yılında doçent unvanını aldı. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 2018-2022 yılları arasında Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2020 yılında profesör unvanını aldı ve 2021 Kasım ayından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir.

2009-2022 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Senato Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Etik Kurul Başkan Yardımcılığı, Kalite Komisyonu Üyeliği, Kalite Koordinatör Yardımcılığı ve Kalite Birimi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yayınlanmış birçok makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Sanayi projelerinde danışmanlık ve KOSGEB ve TÜBİTAK için değerlendirici görevlerinde bulunmuştur.

01 Şubat 2023 tarihi itibarıyla İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Vekil Rektör olarak göreve başlamıştır.