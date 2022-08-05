İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları....

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Girişimcilik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Girişimcilik (Burslu)(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Girişimcilik (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)(Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)

İktisat (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İletişim Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu)(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

TBMM'de 9 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Yasa ile kurulmuş bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi, Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) tarafından kurulmuş ve 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin "çağdaş medeniyet seviyesini aşma" yolunda değişmez hedefine ulaşması, gençlerimizin, hangi aşamada olursa olsun, nitelikli bir eğitim almaları ile ancak mümkündür. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin ana amacı kaliteli yükseköğretim yapmaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla yükseköğretimde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri) olmak üzere üç Fakültede; İşletmecilik Programı ve Bilgisayar Programcılığı alanlarında İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında (MYO) 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

İKÜ, E-5 Karayolu üzerinde ve TEM Karayolu üzerinde 70216 m2 kapalı ve 57.750 m2 açık alan olmak üzere toplam 127966 metre kare alan üzerinde dört ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Ataköy Yerleşkesi'nde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Şirinevler Yerleşkesi'nde Hukuk Fakültesi, Adalet MYO, Yabancı Diller Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi yer almaktadır. İncirli Yerleşkesi'nde İKÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) programları eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılan Basın Ekspres Yerleşkesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana yerleşke olarak kullanılan Ataköy yerleşkesinde ayrıca Rektörlük ve bağlı idari birimler yer almaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi'nin tüm yerleşkeleri kara, hava ve deniz yolu ile raylı sistem taşımacılığının kesiştiği noktalarda yer alması itibariyle kolay ulaşılabilir bir konumdadır, yakın çevresindeki yoğun nüfus açısından ise bir kent üniversitesi özelliği taşımaktadır.