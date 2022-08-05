İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
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Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, İstanbul Kültür Üniversitesi öğrenci toplulukları...
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
İstanbul Kültür Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- +1 DOWN VE OTİZM FARKINDALIK KULÜBÜ
- ADALETİ MÜDAFAA VE KAMU DENETÇİLİĞİ KULÜBÜ
- ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
- AKUT ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
- ASİMOV TEKNOLOJİ KULÜBÜ
- BİLİMSEL HUKUK TOPLULUĞU KULÜBÜ
- COMMUNICATION ARTS CLUB
- ÇEVRE ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KULÜBÜ
- ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON KÜLTÜR KULÜBÜ
- ÇOCUK ÇALIŞMALARI KÜLTÜR KULÜBÜ
- DANS KULÜBÜ
- DEEP LEARNING KULÜBÜ
- DİJİTAL KÜLTÜR KULÜBÜ
- DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ VE KAMPÇILIKKULÜBÜ
- DREAMSTLAK CLUB
- EDEBİYAT KULÜBÜ
- ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
- ENGLİSH LITERATURE SOCİETY
- EKONOMİ KULÜBÜ
- ETKİLİ İLETİŞİM KULÜBÜ
- ERASMUS KULÜBÜ
- E-SPOR
- EXPRESS BİLİM
- FARKINDAYSAN KULÜBÜ
- FELSEFE KULÜBÜ
- FİLM ATÖLYESİ KULÜBÜ
- FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ
- FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ
- FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
- GEEK KULÜBÜ
- GENÇ GELİŞİM KULÜBÜ
- GENÇ TEMA KULÜBÜ
- GEZİ KULÜBÜ
- GÖSTERİ SANATLARI KULÜBÜ
- GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ
- HAYVANLARI KORUMA VE YAŞATMA KULÜBÜ
- HEMŞİRELİK
- HUKUK KULÜBÜ
- İÇ MİMARLIK & TASARIM KULÜBÜ
- IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ
- IKU1337-CYBERSECURITY SOCIETY
- IKU ALUMNİ RELATİONS CLUB - MEZUN İLİŞKİLERİ KULÜBÜ
- IKUVENT KULÜBÜ
- İNSAN KAYNAKLARI KULÜBÜ
- İKÜ OKULDA ÜNİVERSİTE KULÜBÜ
- İKÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ KULÜBÜ
- İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ KULÜBÜ
- İNSAN HAKLARI KULÜBÜ
- INTERNATIONAL STUDENTS' CLUB
- İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM YÖNETİMİ KULÜBÜ
- İŞLETME, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON KULÜBÜ
- KARİYER KULÜBÜ
- KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMA KULÜBÜ
- LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK KULÜBÜ
- LOJİSTİK KULÜBÜ
- MATEMATİK BİLGİSAYAR KULÜBÜ
- MEDENİYET KULÜBÜ
- MİMARLIK KULÜBÜ
- MODA KULÜBÜ
- MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ
- MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK KULÜBÜ
- MUHASEBE VE DENETİM KULÜBÜ
- MÜNAZARA KULÜBÜ
- MÜZİK KULÜBÜ
- OPTİSYENLİK KULÜBÜ
- OYUN TASARLAMA ve GELİŞTİRME KULÜBÜ
- PANTONE SANAT TASARIM KULÜBÜ
- PAZARLAMA KULÜBÜ
- PSİKOLOJİ KULÜBÜ
- REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KULÜBÜ
- RİDERS MOTOSİKLET KULÜBÜ
- SAĞLIK KULÜBÜ
- SAĞLIKLI BESLENME KULÜBÜ
- SANAT YÖNETİMİ KULÜBÜ
- SHAKESPEAREAN DRAMA KULÜBÜ
- SOSYAL MEDYA KULÜBÜ
- SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ
- STEAM KULÜBÜ
- SUALTI TOPLULUĞU
- SİNEMAKULÜBÜ
- SİVİL HAVACILIK KULÜBÜ
- TEKNOLOJİ KULÜBÜ
- TİYATRO KULÜBÜ
- THK GENÇ KANATLAR KULÜBÜ
- TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KULÜBÜ
- TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
- TÜRK KIZILAYI KULÜBÜ
- ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ
- ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
- ULUSLARARASI TİCARET KULÜBÜ
- UZAK DOĞU DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİKULÜBÜ
- WOMEN IN BUSINESS CLUB
- YAPI KULÜBÜ
- YEMEK KULÜBÜ
- YENİ MEDYA VE İLETİŞİM KULÜBÜ
- YEŞİLAY KULÜBÜ
- WEACCEPT ÖĞRENCİ KULÜBÜ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Girişimcilik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Girişimcilik (Burslu)(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Girişimcilik (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)(Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)
- İktisat (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İktisat (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İktisat (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İletişim Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)(Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu)(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)