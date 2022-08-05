Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, İstanbul Kültür Üniversitesi öğrenci toplulukları...

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

+1 DOWN VE OTİZM FARKINDALIK KULÜBÜ

ADALETİ MÜDAFAA VE KAMU DENETÇİLİĞİ KULÜBÜ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ

AKUT ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

ASİMOV TEKNOLOJİ KULÜBÜ

BİLİMSEL HUKUK TOPLULUĞU KULÜBÜ

COMMUNICATION ARTS CLUB

ÇEVRE ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KULÜBÜ

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON KÜLTÜR KULÜBÜ

ÇOCUK ÇALIŞMALARI KÜLTÜR KULÜBÜ

DANS KULÜBÜ

DEEP LEARNING KULÜBÜ

DİJİTAL KÜLTÜR KULÜBÜ

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ VE KAMPÇILIKKULÜBÜ

DREAMSTLAK CLUB

EDEBİYAT KULÜBÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

ENGLİSH LITERATURE SOCİETY

EKONOMİ KULÜBÜ

ETKİLİ İLETİŞİM KULÜBÜ

ERASMUS KULÜBÜ

E-SPOR

EXPRESS BİLİM

FARKINDAYSAN KULÜBÜ

FELSEFE KULÜBÜ

FİLM ATÖLYESİ KULÜBÜ

FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

GEEK KULÜBÜ

GENÇ GELİŞİM KULÜBÜ

GENÇ TEMA KULÜBÜ

GEZİ KULÜBÜ

GÖSTERİ SANATLARI KULÜBÜ

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ

HAYVANLARI KORUMA VE YAŞATMA KULÜBÜ

HEMŞİRELİK

HUKUK KULÜBÜ

İÇ MİMARLIK & TASARIM KULÜBÜ

IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ

IKU1337-CYBERSECURITY SOCIETY

IKU ALUMNİ RELATİONS CLUB - MEZUN İLİŞKİLERİ KULÜBÜ

IKUVENT KULÜBÜ

İNSAN KAYNAKLARI KULÜBÜ

İKÜ OKULDA ÜNİVERSİTE KULÜBÜ

İKÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ KULÜBÜ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ KULÜBÜ

İNSAN HAKLARI KULÜBÜ

INTERNATIONAL STUDENTS' CLUB

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM YÖNETİMİ KULÜBÜ

İŞLETME, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON KULÜBÜ

KARİYER KULÜBÜ

KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMA KULÜBÜ

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK KULÜBÜ

LOJİSTİK KULÜBÜ

MATEMATİK BİLGİSAYAR KULÜBÜ

MEDENİYET KULÜBÜ

MİMARLIK KULÜBÜ

MODA KULÜBÜ

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK KULÜBÜ

MUHASEBE VE DENETİM KULÜBÜ

MÜNAZARA KULÜBÜ

MÜZİK KULÜBÜ

OPTİSYENLİK KULÜBÜ

OYUN TASARLAMA ve GELİŞTİRME KULÜBÜ

PANTONE SANAT TASARIM KULÜBÜ

PAZARLAMA KULÜBÜ

PSİKOLOJİ KULÜBÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KULÜBÜ

RİDERS MOTOSİKLET KULÜBÜ

SAĞLIK KULÜBÜ

SAĞLIKLI BESLENME KULÜBÜ

SANAT YÖNETİMİ KULÜBÜ

SHAKESPEAREAN DRAMA KULÜBÜ

SOSYAL MEDYA KULÜBÜ

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ

STEAM KULÜBÜ

SUALTI TOPLULUĞU

SİNEMAKULÜBÜ

SİVİL HAVACILIK KULÜBÜ

TEKNOLOJİ KULÜBÜ

TİYATRO KULÜBÜ

THK GENÇ KANATLAR KULÜBÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KULÜBÜ

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

TÜRK KIZILAYI KULÜBÜ

ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ

ULUSLARARASI TİCARET KULÜBÜ

UZAK DOĞU DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİKULÜBÜ

WOMEN IN BUSINESS CLUB

YAPI KULÜBÜ

YEMEK KULÜBÜ

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM KULÜBÜ

YEŞİLAY KULÜBÜ

WEACCEPT ÖĞRENCİ KULÜBÜ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ