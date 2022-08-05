İstanbul Kültür Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstanbul Kültür Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

TBMM'de 9 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Yasa ile kurulmuş bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi, Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) tarafından kurulmuş ve 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin "çağdaş medeniyet seviyesini aşma" yolunda değişmez hedefine ulaşması, gençlerimizin, hangi aşamada olursa olsun, nitelikli bir eğitim almaları ile ancak mümkündür. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin ana amacı kaliteli yükseköğretim yapmaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla yükseköğretimde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri) olmak üzere üç Fakültede; İşletmecilik Programı ve Bilgisayar Programcılığı alanlarında İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında (MYO) 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

İKÜ, E-5 Karayolu üzerinde ve TEM Karayolu üzerinde 70216 m2 kapalı ve 57.750 m2 açık alan olmak üzere toplam 127966 metre kare alan üzerinde dört ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Ataköy Yerleşkesi'nde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Şirinevler Yerleşkesi'nde Hukuk Fakültesi, Adalet MYO, Yabancı Diller Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi yer almaktadır. İncirli Yerleşkesi'nde İKÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) programları eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılan Basın Ekspres Yerleşkesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana yerleşke olarak kullanılan Ataköy yerleşkesinde ayrıca Rektörlük ve bağlı idari birimler yer almaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi'nin tüm yerleşkeleri kara, hava ve deniz yolu ile raylı sistem taşımacılığının kesiştiği noktalarda yer alması itibariyle kolay ulaşılabilir bir konumdadır, yakın çevresindeki yoğun nüfus açısından ise bir kent üniversitesi özelliği taşımaktadır.