İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? 12 Eylül Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul Küçükçekmece'de 12 Eylül günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? 12 Eylül Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratılıyor.