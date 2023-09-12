İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? 12 Eylül Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek?
İstanbul Küçükçekmece'de 12 Eylül günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? 12 Eylül Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratılıyor.
12 Eylül günü İstanbul Küçükçekmece'de kesilen suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Belirli yerlerde belirli sürelerle gerçekleşecek olan su kesintisi vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Peki, İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? 12 Eylül Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek?
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
12 Eylül günü meydana gelen su kesintisi hakkında İSKİ internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:
ARIZA KESİNTİ
İLÇE: K.Çekmece
ETKİLENEN MAHALLELER: ATATÜRK MAH, HALKALI MERKEZ MAH, MEHMET AKİF MAH, İNÖNÜ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 12/09/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 12/09/2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.