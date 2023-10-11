İstanbul Küçükçekmece'de 11 Ekim günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratılıyor.

11 Ekim günü İstanbul Küçükçekmece'de kesilen suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Belirli yerlerde belirli sürelerle gerçekleşecek olan su kesintisi vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Peki, İstanbul Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek?

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

12 Eylül günü meydana gelen su kesintisi hakkında İSKİ internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: K.Çekmece

ETKİLENEN MAHALLELER: ATAKENT MAH, BEŞYOL MAH, CENNET MAH, CUMHURİYET MAH, FATİH MAH, FEVZİ ÇAKMAK MAH, GÜLTEPE MAH, HALKALI MERKEZ MAH, KANARYA MAH, KARTALTEPE MAH, KEMALPASA MAH, SULTAN MURAT MAH, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH, TEVFİKBEY MAH, YENİ MAHALLE MAH, YEŞİLOVA MAH, İNÖNÜ MAH, İSTASYON MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 11/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ su kesintisi

İSKİ HAKKINDA BİLGİLER!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır.