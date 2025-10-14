İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 14-15 Ekim İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Küçükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HALKALI MERKEZ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.10.2025 10:01:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.10.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: SOĞÜTLÜÇEŞME MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLETERFİ MERKEZİ ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.10.2025 10:01:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.10.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185