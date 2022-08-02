İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 2 Ağustos 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.EMRE, 1.MİNE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2.ÇIKMAZ, 2.ÇİÇEK, 2422., 2423., 2425., 3.SELVİ, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, MENEKŞELER, ÖZGÜL sk bölgelerinde 02/08/2022 14:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-02 14:00:00 2022-08-02 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SULTAN MURAT mah 1.MİLLET, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2105., 2106. ÇIKMAZ, 3.ORTA, 4.ÇİMEN, 6.MENEKŞE, EMSAL, NARLI, SERBEST, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah ATILGAN sk / YEŞİLOVA mah 1.BOZTEPE, 2.İNÖNÜ, BENHUR, EMSAL, KIRKPINAR, SEZENLER, YILDIZELİ, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 02/08/2022 14:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-02 14:00:00 2022-08-02 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.EMRE, 1.MİNE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2.ÇIKMAZ, 2.ÇİÇEK, 2422., 2423., 2425., 3.SELVİ, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, MENEKŞELER, ÖZGÜL sk bölgelerinde 02/08/2022 14:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-02 14:00:00 2022-08-02 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, 910. ÇIKMAZ, CANAN, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, DURSUN, ERDİR, ERKEN, FENER, GONCA, KANARYA, KENAN, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / KARTALTEPE mah 2.YALÇIN sk bölgelerinde 02/08/2022 13:00:00 - 02/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-02 13:00:00 2022-08-02 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah MANOLYA ÇIKMAZI sk / GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.MERİÇ, 1.ORTA, 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, 2.GÜNEŞ, 3.BAHAR, AYKIRI, BAĞLAR, ER, GÜDÜCÜ, GİRNE, KANAL, KIZILKAYA, MOR, TURAN, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÖZGÜR, ÜLKÜ, İKBAL, İLKNUR, ŞAŞKIN BAKKAL sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-02 09:00:00 2022-08-02 11:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.OSMAN GAZİ, 1.ULUBATLI HASAN, GENÇ OSMAN, KOCATEPE, NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 2.ŞANLI, AKGÜNLER, BENHUR, KAMACI, KIBRIS, KOCATEPE, YILDIZELİ sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-02 09:00:00 2022-08-02 17:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.DEĞER, 1.KEMAL, 1.KÜÇÜK ÇIKMAZI, 1.SARAY, 2.ER, 2.NEŞE, 2604., 2605., 3.AKSU, 3.FATİH, 3.KARADENİZ, 3.SEVİM, 3.TUNA, 3.ZÜMRÜT, 4.DİLEK, 5.ORTA, 5.PINAR, 6.ENGİN, 7.LALE, 7.MENEKŞE, AKDENİZ, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜR, KAHRAMANLAR, KARASU, LEVENT, MARMARA, MEZARLIK, SİNEMA, TANSEL, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ÇAY, ŞAİR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-02 09:00:00 2022-08-02 11:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 02/08/2022 00:01:00 - 02/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-02 00:01:00 2022-08-02 06:01:00