İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 2 Ağustos 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
2 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 2 Ağustos 2022 Salı İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Küçükçekmece elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 2 Ağustos 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 2 Ağustos 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.EMRE, 1.MİNE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2.ÇIKMAZ, 2.ÇİÇEK, 2422., 2423., 2425., 3.SELVİ, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, MENEKŞELER, ÖZGÜL sk bölgelerinde 02/08/2022 14:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-02 14:00:00
|2022-08-02 16:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SULTAN MURAT mah 1.MİLLET, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2105., 2106. ÇIKMAZ, 3.ORTA, 4.ÇİMEN, 6.MENEKŞE, EMSAL, NARLI, SERBEST, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah ATILGAN sk / YEŞİLOVA mah 1.BOZTEPE, 2.İNÖNÜ, BENHUR, EMSAL, KIRKPINAR, SEZENLER, YILDIZELİ, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 02/08/2022 14:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-02 14:00:00
|2022-08-02 16:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.EMRE, 1.MİNE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2.ÇIKMAZ, 2.ÇİÇEK, 2422., 2423., 2425., 3.SELVİ, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, MENEKŞELER, ÖZGÜL sk bölgelerinde 02/08/2022 14:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-02 14:00:00
|2022-08-02 16:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, 910. ÇIKMAZ, CANAN, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, DURSUN, ERDİR, ERKEN, FENER, GONCA, KANARYA, KENAN, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / KARTALTEPE mah 2.YALÇIN sk bölgelerinde 02/08/2022 13:00:00 - 02/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-02 13:00:00
|2022-08-02 15:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah MANOLYA ÇIKMAZI sk / GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.MERİÇ, 1.ORTA, 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, 2.GÜNEŞ, 3.BAHAR, AYKIRI, BAĞLAR, ER, GÜDÜCÜ, GİRNE, KANAL, KIZILKAYA, MOR, TURAN, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÖZGÜR, ÜLKÜ, İKBAL, İLKNUR, ŞAŞKIN BAKKAL sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-02 09:00:00
|2022-08-02 11:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.OSMAN GAZİ, 1.ULUBATLI HASAN, GENÇ OSMAN, KOCATEPE, NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 2.ŞANLI, AKGÜNLER, BENHUR, KAMACI, KIBRIS, KOCATEPE, YILDIZELİ sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-02 09:00:00
|2022-08-02 17:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.DEĞER, 1.KEMAL, 1.KÜÇÜK ÇIKMAZI, 1.SARAY, 2.ER, 2.NEŞE, 2604., 2605., 3.AKSU, 3.FATİH, 3.KARADENİZ, 3.SEVİM, 3.TUNA, 3.ZÜMRÜT, 4.DİLEK, 5.ORTA, 5.PINAR, 6.ENGİN, 7.LALE, 7.MENEKŞE, AKDENİZ, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜR, KAHRAMANLAR, KARASU, LEVENT, MARMARA, MEZARLIK, SİNEMA, TANSEL, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ÇAY, ŞAİR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-02 09:00:00
|2022-08-02 11:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 02/08/2022 00:01:00 - 02/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-02 00:01:00
|2022-08-02 06:01:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 02/08/2022 00:01:00 - 02/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-02 00:01:00
|2022-08-02 06:01:00
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