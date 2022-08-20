İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 20 Ağustos 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET HAŞİM, BARIŞ, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, NERGİS, TOMURCUK, YAHYA KEMAL, ZAMBAK sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, 2.ARIKUŞU, ATMACA, LEYLEK, PELİKAN sk bölgelerinde 20/08/2022 14:00:00 - 20/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-20 14:00:00 2022-08-20 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 4.CAN, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 20/08/2022 14:00:00 - 20/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-20 14:00:00 2022-08-20 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KORUTÜRK, 1.SAZLI, 1.ZEYTİN, 2.KIRMIZIGÜL, 2016., 3.ERGUVAN, 3.NAMIK KEMAL, BAYAR, CELİLDAĞ, CEMAL GÜRSEL, ERTUĞRUL, GÜLBAHAR, KİBAR, MAVİ, MESTAN, TİMURLENK, ÖNER sk bölgelerinde 20/08/2022 13:00:00 - 20/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-20 13:00:00 2022-08-20 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 1503., 1505., 2.ARIKUŞU, 2.KIRLANGIÇ, 3.KARANFİL, ATMACA, BAKIRCIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, HATBOYU, PELİKAN, TARAK KUŞU, ÇULLUK ÇIKMAZI, ÇİL, ÖRDEK, ÜVEYİK, İSTASYON, ŞAHİN sk bölgelerinde 20/08/2022 13:00:00 - 20/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-20 13:00:00 2022-08-20 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 705., 706., 707., AKKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BÜYÜK KARTOPU, HANIMELİ, HAŞ HAŞ, KAYIN, TURUNÇ, YASEMİN, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER, 4.ŞEN, ARA-2, ARA-3, KÜME, İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/08/2022 10:00:00 - 20/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-20 10:00:00 2022-08-20 12:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BALIKÇIN, BÜLBÜL, FLAMAN, KIZ KUŞU, MARTI, SAKA KUŞU, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TURNA, YARASA, YENİ BÜLBÜL, ZÜMRÜTÜ ANKA, ŞAHİN sk bölgelerinde 20/08/2022 10:00:00 - 20/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-20 10:00:00 2022-08-20 12:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAN, 1.ERGUVAN, AHMET HAŞİM, DR. SADIK AHMET, EMRAH, HURMA, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, LİMON, MANDALİNA, PORTAKAL, ÜMİT YAŞAR sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, BÜLBÜL, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, LEYLEK, TOY sk bölgelerinde 20/08/2022 09:00:00 - 20/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-20 09:00:00 2022-08-20 11:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1511., 1513., AKBABA, BALIKÇIN, DERE KUŞU, DİVRİĞİ KUŞU, GÖKKUŞU, MARTI, MUHABBET KUŞU, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgelerinde 20/08/2022 09:00:00 - 20/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-08-20 09:00:00 2022-08-20 11:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 20/08/2022 00:01:00 - 20/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-20 00:01:00 2022-08-20 06:01:00