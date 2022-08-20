İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 20 Ağustos 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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20 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 20 Ağustos 2022 Cumartesi İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Küçükçekmece elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Ağustos 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 20 Ağustos 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET HAŞİM, BARIŞ, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, NERGİS, TOMURCUK, YAHYA KEMAL, ZAMBAK sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, 2.ARIKUŞU, ATMACA, LEYLEK, PELİKAN sk bölgelerinde 20/08/2022 14:00:00 - 20/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-20 14:00:00
|2022-08-20 16:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 4.CAN, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 20/08/2022 14:00:00 - 20/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-20 14:00:00
|2022-08-20 16:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KORUTÜRK, 1.SAZLI, 1.ZEYTİN, 2.KIRMIZIGÜL, 2016., 3.ERGUVAN, 3.NAMIK KEMAL, BAYAR, CELİLDAĞ, CEMAL GÜRSEL, ERTUĞRUL, GÜLBAHAR, KİBAR, MAVİ, MESTAN, TİMURLENK, ÖNER sk bölgelerinde 20/08/2022 13:00:00 - 20/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-08-20 13:00:00
|2022-08-20 15:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 1503., 1505., 2.ARIKUŞU, 2.KIRLANGIÇ, 3.KARANFİL, ATMACA, BAKIRCIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, HATBOYU, PELİKAN, TARAK KUŞU, ÇULLUK ÇIKMAZI, ÇİL, ÖRDEK, ÜVEYİK, İSTASYON, ŞAHİN sk bölgelerinde 20/08/2022 13:00:00 - 20/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-20 13:00:00
|2022-08-20 15:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 705., 706., 707., AKKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BÜYÜK KARTOPU, HANIMELİ, HAŞ HAŞ, KAYIN, TURUNÇ, YASEMİN, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER, 4.ŞEN, ARA-2, ARA-3, KÜME, İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/08/2022 10:00:00 - 20/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-20 10:00:00
|2022-08-20 12:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BALIKÇIN, BÜLBÜL, FLAMAN, KIZ KUŞU, MARTI, SAKA KUŞU, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TURNA, YARASA, YENİ BÜLBÜL, ZÜMRÜTÜ ANKA, ŞAHİN sk bölgelerinde 20/08/2022 10:00:00 - 20/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-20 10:00:00
|2022-08-20 12:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAN, 1.ERGUVAN, AHMET HAŞİM, DR. SADIK AHMET, EMRAH, HURMA, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, LİMON, MANDALİNA, PORTAKAL, ÜMİT YAŞAR sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, BÜLBÜL, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, LEYLEK, TOY sk bölgelerinde 20/08/2022 09:00:00 - 20/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Manevra Çalışması
|2022-08-20 09:00:00
|2022-08-20 11:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1511., 1513., AKBABA, BALIKÇIN, DERE KUŞU, DİVRİĞİ KUŞU, GÖKKUŞU, MARTI, MUHABBET KUŞU, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgelerinde 20/08/2022 09:00:00 - 20/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
|2022-08-20 09:00:00
|2022-08-20 11:00:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 20/08/2022 00:01:00 - 20/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-20 00:01:00
|2022-08-20 06:01:00
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 20/08/2022 00:01:00 - 20/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-08-20 00:01:00
|2022-08-20 06:01:00
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