İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 17 Ağustos 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 17 Ağustos 2022 Çarşamba İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Küçükçekmece elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 17 Ağustos 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 17 Ağustos 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.ESEN, 1.ORHAN GAZİ, 1.TURGUT REİS, 1.YALÇIN, 1.ŞENGÜL, 1305. ÇIKMAZ, 4.HÜRRİYET, ALAGEYİK, BEYAZEL, BİGA, CENGİZHAN, DEMİRCAN, KORUTÜRK, MAKSUT EFENDİ, MASLAK, ORAL, TANDOĞAN, TOLGA, YÜCE, ÇAYIRKUŞU sk bölgelerinde 17/08/2022 00:01:00 - 17/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-17 00:01:00 2022-08-17 06:01:00 İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ARIKUŞU, 1.AY, 1.YAVUZ, 2.DERE, 3.LALE, AKARSU, ALPTEKİN, ALTAY, EKŞİ, ERLER, ERTEKİN, HABİL, KARACAOĞLU, KORELİ, KORUTÜRK, NURTEN, SUNGUR, TAHSİN, YAŞARDOĞU, ÇİLEK sk bölgelerinde 17/08/2022 00:01:00 - 17/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-17 00:01:00 2022-08-17 06:01:00

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