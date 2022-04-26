İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 26 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Küçükçekmece elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 26 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 26 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.KUBİLAY, 1.SAKA KUŞU, MASLAK ÇEŞME, SAMİ PAŞA, ÇOBAN sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.DUMLUPINAR, 1.GÜR, 1.KUBİLAY, 1.ŞEN, 1316., 2.BİRLİK, 2.ÇİMEN, 3.ÖZGÜR, KALE, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, PİRSULTAN, YASİN, YILDIRAY, ÇOBAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 26/04/2022 14:00:00 - 26/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 14:00:00 2022-04-26 17:00:00 İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 26/04/2022 10:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 10:00:00 2022-04-26 13:00:00 İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 12:00:00 İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 26/04/2022 08:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 15:00:00 İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 233. sk bölgelerinde 26/04/2022 08:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 15:00:00

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