İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi?

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19 TEMMUZ CUMA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN YERLER

KOŞUYOLU, BEKİR SITKI SEZGİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

FENERBAHÇE, BAĞDAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MERDİVENKÖY, SEYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

19 MAYIS, TÜCCARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ