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İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi?

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19 Temmuz Cuma günü İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanacak ilçeler ve kesintinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi olacak gibi soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

19 Temmuz Cuma günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik olmayacak ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 19 Temmuz Cuma günü İstanbul ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi ne zaman bitecek ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'un ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak ve ne zaman elektrikler gelecek insanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…

19 TEMMUZ CUMA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN YERLER

KOŞUYOLU, BEKİR SITKI SEZGİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

FENERBAHÇE, BAĞDAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MERDİVENKÖY, SEYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

19 MAYIS, TÜCCARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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