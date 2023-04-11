Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk canlı yayınında Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündemde yer alan riskli binalara kentsel dönüşüm hakkında sorulara yanıt vermesi üzerine İstanbul kentsel dönüşüm ne zaman yapılacak? Murat Kurum kentsel dönüşüm açıklaması ne? soruları aratıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki kentsel dönüşüm için tarih veren Bakan Kurum'un açıklaması ardından İstanbul kentsel dönüşüm ne zaman yapılacak? Murat Kurum kentsel dönüşüm açıklaması ne? soruları gündeme geldi. Peki, İstanbul kentsel dönüşüm ne zaman yapılacak? Murat Kurum kentsel dönüşüm açıklaması ne?

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki kentsel dönüşüm için tarih veren Bakan Kurum, "Biz 1,5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da uydu kentler kuracağız. Bunun da ilk temellerini inşallah 10 bin konutun temelini ayın 22'sinde sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"2013 yılıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız' sloganıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm seferberliğini başlattılar. Bire bir yıkılan yapıların yüzde 96.4'ü 99 öncesi yapılan yapılar. AK Parti iktidara geldiğinde yapı denetim düzenlemesini hayata geçirdik. Binaların teknik ve bilimin ışığında denetim düzenlemesini hayata geçirdik. Deprem yönetmeliklerini değiştirdik 3 kere. Yapı denetim sistemi, deprem yönetmeliği, 1 milyon 200 bin konutla dönüşümü