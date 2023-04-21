Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde vatandaşa müjdeyi verdi. Vatandaşlar ise arama motorlarında İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç TL? sorularını araştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümde kira yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar ise arama motorlarında İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? sorusuna yanıt aradı. Peki, İstanbul kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç TL? İşte merak edilenler...

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde vatandaşa müjdeyi verdi. Erdoğan, "İstanbul'da kentsel dönüşümde kira yardımını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya çıkardık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konut ve arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.