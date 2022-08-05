İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri...

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ