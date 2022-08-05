İstanbul Kent Üniversitesi Ücretleri
Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
- Güncelleme:
İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri...
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Ebelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)