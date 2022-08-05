Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Kent Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Kent Üniversitesi, Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından İstanbul, Cihangir semtinde Sıraselviler Caddesi üzerinde kurulmuş vakıf üniversitesi. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz, Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü'dür.

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Ebelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYONUMUZ:

Türkiye'nin dönüşüm yolculuğunda gelişime yön verebilmek, geleceğimizi güvence altına almak için günümüz sorunlarına kalıcı çözümler bulabilmek, sunulan dünya standartlarındaki eğitim olanaklarıyla yalnızca Türkiye'deki öğrenciler için değil, dünyanın farklı ülkelerindeki öğrenciler için de eğitimde öncelikli tercih olabilmek; üretmek, geliştirmek ve yarınların gerçek sahipleri olan gençlerimizle birlikte insanlığın da hayallerine dokunarak herkese hizmet vermek.

VİZYONUMUZ:

Ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve kültürel değerlerine bağlı dünya vatandaşları yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ:

- Bilimsellik

- Katılımcılık

- Yenilikçilik

- Sürdürülebilirlik

- Akılcı ve Eleştirel Düşünceyi Özendirme

- Şeffaflık

- Eğitim ve Araştırmada Mükemmeliyetçilik

- Etik Değerlere Sahip Çıkma

- Temel Hak ve Özgürlükleri Savunma

- Her Türlü Ayrımcılığa Karşı ve Farklılıklara Saygılı Olma (Kız Öğrencilere ve Engelli Öğrencilere Pozitif Ayrımcılık Uygulanacaktır)