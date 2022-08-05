Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, İstanbul Kent Üniversitesi öğrenci toplulukları...

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

İstanbul Kent Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ

ULTRASLAN KULÜBÜ

MÜZİK KULÜBÜ

PSİKOLOJİ KULÜBÜ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ

SOSYOKENT KULÜBÜ

TİYATRO/DRAMA KULÜBÜ

SPOR KULÜBÜ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI KULÜBÜ

HALKLAİLİŞKİLER VE REKLAMCILIK KULÜBÜ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ

DİKSİYON KULÜBÜ

UNİBJK KULÜBÜ

TÜRK İŞARET DİLİ KULÜBÜ

SOSYAL BİLİMLER KULÜBÜ

DANS KULÜBÜ

GENÇ KIZILAY KULÜBÜ

HAYVAN HAKLARI KULÜBÜ

HUKUK VE ADALET KULÜBÜ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ

UNİFEB KULÜBÜ

DENTİSTKENT KULÜBÜ

HEMŞİRELİK KULÜBÜ

DOĞA SPORLARI KULÜBÜ

İKÜ E-SPOR KULÜBÜ

KENT ÇOCUK GELİŞİMİ KULÜBÜ

LÖSEV FAYDA KULÜBÜ

YEŞİLAY KULÜBÜ

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

BİLİM KURGU FANTAZYA ve ANİME KULÜBÜ

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ