İstanbul Kent Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
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Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, İstanbul Kent Üniversitesi öğrenci toplulukları...
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
İstanbul Kent Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ
- ULTRASLAN KULÜBÜ
- MÜZİK KULÜBÜ
- PSİKOLOJİ KULÜBÜ
- ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
- SOSYOKENT KULÜBÜ
- TİYATRO/DRAMA KULÜBÜ
- SPOR KULÜBÜ
- GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI KULÜBÜ
- HALKLAİLİŞKİLER VE REKLAMCILIK KULÜBÜ
- FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ
- DİKSİYON KULÜBÜ
- UNİBJK KULÜBÜ
- TÜRK İŞARET DİLİ KULÜBÜ
- SOSYAL BİLİMLER KULÜBÜ
- DANS KULÜBÜ
- GENÇ KIZILAY KULÜBÜ
- HAYVAN HAKLARI KULÜBÜ
- HUKUK VE ADALET KULÜBÜ
- ULUSLARARASI ÖĞRENCİ VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ
- UNİFEB KULÜBÜ
- DENTİSTKENT KULÜBÜ
- HEMŞİRELİK KULÜBÜ
- DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
- İKÜ E-SPOR KULÜBÜ
- KENT ÇOCUK GELİŞİMİ KULÜBÜ
- LÖSEV FAYDA KULÜBÜ
- YEŞİLAY KULÜBÜ
- KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ
- BİLİM KURGU FANTAZYA ve ANİME KULÜBÜ
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Ebelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)