İstanbul Kartal elektrik ne zaman gelecek? 25 Eylül Kartal elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

25 Eylül günü Kartal'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesintisinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Kartal elektrik ne zaman gelecek? 25 Eylül Kartal elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

Kartal elektrik ne zaman gelecek? sorusu 25 Eylül günü Kartal'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Kartal elektrik ne zaman gelecek? 25 Eylül Kartal elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

KARTAL'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Kartal'da meydana gelen elektrik kesintisi AYEDAŞ resmi sitesindeki planlı kesintiler kısmında yer alan bilgiler şöyle:

25.09.2023 09:30 - 15:00

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK, SPOR, BARBAROS HAYRETTİNPAŞA, ÇAY, PORTAKAL, ŞEHİT ŞENOL YAZICI, NAR, AKİDE, KORU, ÖZEL, NAMIK KEMAL, KÜLTÜR, ŞEHİT YASİN ÖLMEZ, LATİFE, ŞEHİT İBRAHİM KORAY

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK YENİ, SAMANDIRA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAVUŞOĞLU, ÇAVUŞOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAVUŞOĞLU, ÇAVUŞOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARLIKTEPE, YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.09.2023 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARLIKTEPE, YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORDONBOYU, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.09.2023 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORDONBOYU, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.