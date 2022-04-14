İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul kart öğrenciye zam var mı, öğrenci akbili ne kadar, zam gelecek mi sorularının yanıtı merak edildi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edilmişti.

İSTANBUL KART ÖĞRENCİYE ZAM VAR MI?

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Buna göre tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükselmişti. Ancak son dakika açıklaması sonrası İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.

ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

İBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı da UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü. Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

ÖĞRENCİ ABONMANI 109 TL OLMUŞTU

Yeni zamlarla birlikte öğrenci indirimli bilet ücreti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye; öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL'ye; öğretmen indirimli bilet ücreti ise 3.92 TL'den 5.49 TL'ye yükseldi.