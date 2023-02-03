Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar sonrası kar yaışının ne zaman olacağı merak edildi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman?

İstanbul kar yağışı ne zaman ve İstanbul'a kar yağacak mı gibi sorular son günlerde en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı başlayacak ve pazar günü etkisini artacak.

İstanbul'da Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek.