İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için Aybar kar fırtınası alarmı verilmesiyle megakentte düğmeye basıldı. Kentte etkili olmaya başlayan yağışların son zamanlarda görülen en kuvvetli fırtına olacağı değerlendirilirken, AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak ''İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Mart'ta çok sık kar almaz.İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

İSTANBUL KAR YAŞI NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre de İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

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